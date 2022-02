Caen. Le nouvelle rectrice reporte la fusion des académies de Caen et Rouen

Elle a fait sortir professeurs et personnels de l'éducation nationale durant des mois, la fusion des académies n'aura pas lieu. Du moins pas tout se suite !

Une semaine après sa prise de fonction, le 1er avril 2019 et plusieurs rencontres avec les syndicats, la nouvelle rectrice Christine Gavini-Chevet a décidé de reporter la fusion d'un an.

Prendre plus de temps

Avec cette décision, la nouvelle rectrice veut prendre plus de temps et de recul pour réorganiser les académies en douceur : "J'ai dit aux syndicats que les réorganisations prévues en septembre 2019 n'auraient pas lieu et qu'elles seraient reportées en 2020."

Christine Gavini-Chevet ajoute qu'elle se rendra dans chaque service pour demander aux personnels la manière la plus sereine de se réorganiser.

Un recul en forme de victoire pour les syndicats

Après des mois de lutte et de mobilisation, cette annonce est vue comme une victoire pour les syndicats de l'éducation nationale : "C'est un désaveu au vu de ce qui a été fait depuis plusieurs semaines" explique François Ferrette, le secrétaire général adjoint du Snasub-Fsu en Normandie.

