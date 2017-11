Les syndicats réclament un recteur pour l'Académie de Rouen

Des représentants syndicaux de l'éducation nationale ont boycotté le Comité technique académique (CTA) qui devait avoir lieu à Rouen (Seine-Maritime), vendredi 17 novembre 2017, pour protester contre la non-nomination d'un recteur.

CGT Éduc'Action, FSU, et UNSA sont tombés d'accord pour boycotter le CTA de rentrée dans l'académie de Rouen (Seine-Maritime). Ils dénoncent l'absence de nomination d'un recteur pour l'académie. Le CTA n'a donc pas pu avoir lieu, vendredi 17 novembre 2017.

Selon la CGT et FSU, "l'académie est en train de servir de cobaye pour une expérimentation sur la fusion possible d'académies". Personne n'a en effet été nommé depuis le départ surprise de Nicole Ménager au mois de juillet. Denis Rolland à Caen (Calvados) fait depuis office de super-recteur, en vue d'une possible fusion des deux académies.

Des économies d'échelle ?

"Nous sommes inquiets pour les personnels et pour le service rendu au public, expliquent les syndicats. Derrière l'argument de mise en adéquation des territoires académiques et régionaux, ne se cache-t-il pas tout simplement la volonté de faire des économies d'échelle en fusionnant les services ?"

Les enseignants dénoncent aussi la méthode. Après quatre mois sans recteur, ils regrettent de ne pas "avoir d'interlocuteur politique vers qui se tourner pour obtenir des réponses légitimes sur les nombreuses questions qu'[ils se posent]".

