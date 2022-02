Lessay. Le championnat de France de Rallycross commence ce week-end à Lessay!

Du 12 au 14 avril 2019, venez assister au lancement du championnat de France de rallycross à Lessay dans la Manche. Vous pourrez admirer les voitures retravaillées et gonflées à bloc spécialement pour cette nouvelle saison.

Ecoutez David Deslandes, organisateur de l'événement, nous parler de cet événement sportif:

Venez vibrer à Lessay dès vendredi 12 avril 2019 avec les vérifications techniques de 9h à 18h. Samedi 13 avril 2019: Essais de 9h45 à 12h15, 1ère et 2ème Manches Qualificatives de 13h30 à 18h30. Dimanche 14 avril 2019 : Warm-up 8h00, 3ème et 4ème Manches Qualificatives à partir de 9h00 à 12h00, ½ Finales et Finales à partir de 13h45. Plus d'infos sur rallycrossfrance.com et Facebook.

La billetterie est accessible sur rallycrossfrance.com/billetterie-epreuves-rallycross-france/ et directement sur le paddock de Lessay.

