Rallycross : Philippe Maloigne (SuperCars) et Yvonnick Jagu (Super 1600) s'imposent à Lessay

Après un samedi disputé sous des conditions météorologiques dantesques, les cent pilotes des cinq catégories du championnat de France de Rallycross étaient plus au sec, ce dimanche 7 octobre pour les finales.

Des finales qui ont été extrêmement animées et si Xavioer Goubill en Division 4 courra la dernière manche à Dreux pour la forme et glaner les minces points qui le séparent du titre, l'affaire et entendu pour Yvonnick Jagu en Super 1600 qui a fait coup double en gagnant la manche lessayaise, validant son titre de champion de France de manière officielle. Dans les trois autres catégories, tout sera à faire lors de l'ultime levée.

Division 4 : 1- Xavier Goubill (208), 2- Aurélien Crochard (Clio 3), 3-Jessica Tarrière (Clio RS), 4- Anthony Mauduit (Normandie, Clio), 5- Geoffrey Blanchard (Normandie, Honda).

Division 3 : 1- David Vincent (Clio 4), 2- Benoît Morel (Ford), 3- Grégory Le Guernevé (208), 4- Xavier Briffaud (Mini), 5- Nicolas Beaucle (Mercedes).

Twingo R1 : 1- Valentin Comte, 2- Emmanuel Danveau, 3- Christophe Lortie, 4-Mathieu Moreau, 5- Dylan Duffas, 6- Morgan Goudran (Normandie)

Super 1600 : 1- Yvonnick Jagu (Skoda), 2-David Moulin (Dacia), 3- Allan Mottais (Twingo), 4- Emmanuel Guillermo (208), 5- Charles Martin (Clio 3, 6- Laurent Chartrain (Normandie, C2).

Supercars : 1- Pihlippe Maloigne (Clio), 2- Guerlain Chicherit (Clio), 3-Antoine Massé (208), 4-Samuel Peu (208), 5-Christophe Jouet (DS3).

