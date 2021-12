Lessay. Automobile : le Rallycross reporté pour cause de coronavirus

À la suite des dernières dispositions prises par les autorités concernant l'épidémie de coronavirus Covid-19, les organisateurs du Rallycross de Lessay-Manche sont dans l'obligation de reporter leur épreuve, qui devait se tenir les 18 et 19 avril prochains.

"Ce n'est que partie remise"

"Nous sommes malheureusement dans l'obligation de reporter le Rallycross de Lessay à une date ultérieure", ont publié Jean-Claude Leforestier et son équipe d'organisation de l'épreuve manchoise, ce mardi 10 mars. "Nous remercions nos partenaires, bénévoles, officiels et organisateurs pour les engagements et le travail qui ont déjà été réalisés dans l'objectif d'assurer une belle épreuve 2020."



La date du Rallycross de Lessay est une date prisée, où ce sont environ 5 000 spectateurs qui se massent au circuit des sports mécaniques du centre-Manche. "Ce n'est que partie remise, la date de l'édition 2020 vous sera communiquée prochainement", assure le comité d'organisation, "nous pensons aussi aux pilotes engagés et bien sûr aux spectateurs qui avaient prévu de venir participer à cette belle fête dans la Manche."

Dans l'attente d'une potentielle nouvelle date, la saison de championnat de France de Rallycross est pour l'heure susceptible de s'ouvrir sur le circuit d'Essay, dans l'Orne les 23 et 24 mai.