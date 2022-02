Lessay. Rallycross : Lessay ouvre les championnats de France 2019 !

Les forces en présence.

En Supercar, s'ils seront moins nombreux qu'en 2018, la qualité sera bel et bien présente dans la Manche. Fabien Chanoine (Renault Clio) et Samuel Peu (Peugeot 208) font figure de grands favoris mais ils devront surveiller de près Philippe Maloigne (Renault Clio), vainqueur en titre à Lessay, Jean-Sébastien Vigion (DS 3), Laurent Bouliou (Peugeot 208) ou encore le Belge Jochen Coox (VW Polo).

En Super 1600, 18 pilotes sont attendus dans la catégorie la plus spectaculaire ! Si Yvonnick Jagu (Skoda Fabia) remettra son titre en jeu, il devra affronter des pointures comme Jimmy Terpereau (C2 S1600), Julien Hardonnière (Suzuki Swift) ou encore le Champion de France Junior 2018, Valentin Comte (Renault Twingo S1600) !

Les catégories de la Coupe de France (D3 et D4) sont elles aussi bien garnies avec respectivement 24 et 25 concurrents engagés avec la bagatelle de 5 normands en leur sein. Si Anthony Mauduit (Renault Clio) devrait jouer aux avant-postes, il faudra suivre les grands débuts de Dorian Deslandes (Peugeot 208). Geoffrey Blanchard, Yoann Tirel et Bruno Lecacheur rouleront aussi devant leur public et brigueront tous, si ce n'est un podium, pour le moins des places en finale.

Dans le même temps, la Coupe Twingo R1 Rallycross, révélatrice de talents comme un certain Cyril Raymond, fait le plein avec 30 pilotes, et plusieurs sur liste d'attente. Cyril Raymond justement, aujourd'hui pilote de Championnat du Monde dans le Team Guerlain Chicherit a joué le jeu des pronostics avant cette première manche de la saison.

Cyril Raymond donne ses favoris pour le week-end à Lessay Impossible de lire le son.

Le programme.

Samedi 13 avril 2019: Essais de 9h45 à 12h15, 1ère et 2ème Manches Qualificatives de 13h30 à 18h30. Dimanche 14 avril 2019 : Warm-up 8h00, 3ème et 4ème Manches Qualificatives à partir de 9h00 à 12h00, ½ Finales et Finales à partir de 13h45.

