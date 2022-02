Lessay. Rallycross :  Philippe Maloigne (Clio) s'impose à Lessay en ouverture du championnat de France ! 

Ce samedi 13 et dimanche 14 avril 2019, le Championnat de France de Rallycross 2019 s'ouvrait depuis le circuit de Lessay (Manche). Au programme, des dizaines de courses menées grand train dans cinq divisions différentes, dont la division reine des monstres de Supercars. Découvrez tous les résultats.

Retrouvez l'interview de David Deslandes, organisateur de l'épreuve de Lessay :

Supercars : Le doublé pour Maloigne !

Des centaines de chevaux, une poussée incroyable au départ et à chaque sortie de virage, les Supercars ont encore fait le bonheur des aficionados de Rallycross tout ce week-end. Comme en octobre dernier, c'est Philippe Maloigne (Cio) qui comme en octobre 2018 ici même à Lessay s'est imposé devant Samuel Peu (208) et une des surprises du début de saison, Laurent Bouliou (208).

1- Philippe Maloigne (Clio IV), 2- Samuel Peu (208), 3- Laurent Bouliou (208), 4- Fabien Chanoine (Clio IV), 5- Jochen Coox (Polo), 6- Yannick Couillet (207), Nicolas Briand (208, DNF), Kevin Jacquinet (Ford, DNF).

Super 1600 : Jagu-Terpereau-Moulin, le duel est lancé !

L'un est au volant d'une Skoda, l'autre à celui d'une C2 et le dernier dans une Dacia. Et ces trois pilotes que sont Yvonnick Jagu, Jimmy Terpereau et David Moulin sont déjà au top de leur pilotage et de la performance dans cette ouverture de saison. Annoncé comme un des duels de la saison 2019, la bagarre a commencé dès ce week-end à Lessay, reléguant les autres concurrents assez loin. Un schéma qui s'est confirmé en finale puisque Jagu s'est imposé devant Terpereau et Moulin a pris la troisième place.

1- Yvonnick Jagu (Skoda), 2- Jimmy Terpereau (C2), 3-David Moulin (Dacia)

Division 3 : Briffaud et Vincent au dessus

Le récital a été quasiment intégralement partagé entre Xavier Briffaud (Mini) et David Vincent (Clio). Durant les deux jours, les deux cadors de la division en compagnie de David Le Ferrand (208) ont réussi à repousser la concurrence à distance. Et en finale, si Le Ferrand a été contraint à l'abandon, Briffaud et Vincent ont déroulé, ne laissant que Nicolas Beaucle (Mercedes) monter avec eux sur le podium.

1- Xavier Briffaud (Mini), 2- David Vincent (Clio 3), 3- Nicolas Beaucle

Division 4 : Goubill invincible, Deslandes en finale

Durant tout le week-end, il évoluait à domicile pour le premier Rallycross de sa carrière et le jeune pilote manchois Dorian Deslandes n'a pas déçu. Parvenu jusqu'en finale aux côtés de Xavier Goubill (306) et Sébastien Le Ferrand (208), Deslandes s'est arrogé une belle 5e place derrière ses deux aînés.

1- Xavier Goubill (306), 2- Sébastien Le Ferrand (208), 3- Jean-Mickael Guérin (208)... 5- Dorian Deslandes (Normandie, 208)

Coupe Twingo : Christophe Lortie, première

Dans cette compétition réservée aux jeunes pilotes avec des montures identiques qui prétendent à disputer la victoire finale en Coupe de France Juniors, c'est Christophe Lortie qui s'est montré le plus précis devant Dylan Dufas et Louis Chêne.

1- Christophe Lortie, 2- Dylan Dufas, 3- Louis Chêne

