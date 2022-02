Caen. Médiathèque Les 7 Lieux à Bayeux : l'objectif des 5000 abonnés déjà atteint

La nouvelle médiathèque de Bayeux "Les 7 Lieux" a frappé très fort depuis son ouverture le 2 février 2019. En l'espace de six semaines, elle a déjà enregistré 5 300 abonnés, soit plus que l'objectif des 5000 abonnés fixé initialement pour décembre 2019. David Lemaresquier, maire-adjoint à la culture, est évidemment satisfait de cet engouement :

60 000 documents empruntés Impossible de lire le son.

L'ouverture du dimanche séduit

Au total, 60 000 documents ont été empruntés depuis début février. Si la ville a voulu en faire un lieu moderne, plus architectural et plus adapté que l'ancienne bibliothèque, l'idée a surtout été d'en faire un lieu de vie, d'échange, de rencontres entre différents publics. Les créneaux horaires sont aussi favorables à ce mélange culturel.

La médiathèque intercommunale @Les7Lieux est officiellement inaugurée. Cet équipement central permet de desservir et soutenir l'action plus locale d'établissements de taille plus réduite. La médiathèque de #Bayeux compte déjà 4500 abonnés depuis son ouverture il y a 1 mois ! pic.twitter.com/eNcaXcDYmb — Préfet du Calvados (@Prefet14) 7 mars 2019

Fermée le lundi, la médiathèque est en revanche ouverte le dimanche. "Je suis très content car on a été chercher un nouveau public le dimanche : les actifs et les pères de famille ne venaient plus", poursuit l'élu.

Un parking saturé

Victime de son succès, la médiathèque manque parfois de places de stationnement. Le parking, limité à 60 places est souvent plein sur les périodes de forte affluence.

