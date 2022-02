Caen. Basket (LFB) : Mondeville assommé par Landerneau avant les playdowns

Le match.

Pour la 22ème journée de Ligue Féminine, Mondeville affrontait Landerneau ce samedi 6 avril 2019. Match très important pour les Calvadosiennes puisqu'il s'agit là d'un concurrent direct pour la phase des playdowns et du dernier combat de la phase régulière du championnat. Les Bretonnes comme les Normandes restent sur une lourde défaite le weekend dernier. Au match aller, les Finistériennes avaient pris le dessus sur Mondeville de justesse avec seulement cinq points d'écart (77-72). Ce soir, la rencontre a de nouveau tourné en faveur des coéquipières d'Elodie Naigre. Dès l'entame de match, les deux équipes mettent beaucoup d'intensité dans le jeu, et les paniers s'enchaînent avec adresse. Les pertes de balles et les occasions manquées sont rares. Le score est serré et aucune équipe ne prend le large. Après un panier breton sur le gong, un seul point sépare les deux équipes après le premier quart temps (22-21). Le second quart temps est semblable au premier, avec un léger ascendant des bretonnes. Mais très vite, les visiteuses prennent l'ascendant notamment grâce à un duo Naigre – Lucas qui fonctionne à merveille.

Mondeville se saborde seul

Mondeville reste toujours dans le coup à la pause (34-40, 20'). Mais dès le retour des vestiaires, les violettes continuent sur le même rythme et créent une muraille défensive. L'étonnant manque de justesse de Gaucher plonge les locales dans le doute. Malgré la présence au rebond de Kone et Djekoundade, l'USO Mondeville peine toujours à trouver la ficelle. À l'approche de la fin du 3ème quart temps, Landerneau frappe fort et fait le break après un 3 points net : 53-41, le plus grand gap enregistré jusqu'à lors (+ 12). Celui-ci se termine avec un + 16 pour Landerneau qui prend le large et met sous pression les normandes pour le dernier quart. Valeureuses, les rouges et blanches tentent de grappiller quelques ballons mais Lucas (qui termine à 20 points personnels) écœure les filles de Romain Lhermitte à tout point de vue. La marche était encore une fois trop haute pour Mondeville ce soir (58-81, 40'). Si le Mont Saint-Michel est bien Normand, ce soir la Halle Bérégovoy était bretonne.

K.Mann a inscrit 11 points face à Landerneau ce samedi 6 avril 2019, cela n'a pas suffit à déjouer les Bretonnes. - Marina Olivier

La réaction.

Romain Lhermitte (Entraineur Mondeville) : " Évidemment c'est embêtant et frustrant de perdre d'autant de points et de ne jamais avoir trouvé les clés. On démarre bien, on a du rythme, tout ça et puis tout d'un coup tout s'arrête, et en face ça déroule. C'est sûr que ce n'est pas facile, il va falloir trouver des solutions. Il va falloir aller le chercher le maintien mais je suis d'un naturel optimiste, alors demain quand je vais me réveiller, je vais me mettre en mode playdowns."

La fiche.

Mondeville 58 – 81 Landerneau

(21/22, 13/18, 10/20, 14/21)

Mondeville : K.Gaucher 4, S.Thorburn 9, A.Kone 3, E.Guennoc ,9 K.Mann 11, M.Djekoundade 5, C.Hurt 11, A.Tadic, L.Bussiere 6, V.Gomis. Entr : R.Lhermitte.

Landerneau : J.Cousseins Smith 14, K.Stepanova 2, K.Diaby 13, M.Lucas 20, M.Coleman 13, V.Majekodunmi 3, P.Lithard 4, E.Naigre 9, R.Mendy 3. Entr : S.Leite.

Le prochain rendez-vous.

Mercredi 17 avril 2019, l'USO Mondeville recevra le Hainaut pour le premier match des playdowns à la Halle Bérégovoy. "La première étape c'est le Hainaut car si elles l'emportent chez nous derrière elles sont en vacances et ça veut aussi dire présenter son centre de formation contre les autres équipes…" confie Romain Lhermitte avant cette phase finale de saison.

A LIRE AUSSI.

Basket (LFB) : Mondeville battu sur le fil face à Lyon

Basket (LFB) : Mondeville n'était (encore) pas si loin contre Landerneau

Basket (LFB). Même son de cloche pour Mondeville face au Hainaut

Basket (LFB) : Mondeville s'incline lourdement devant le Hainaut

Basket (LFB) : Mondeville subit la loi du plus fort contre Bourges