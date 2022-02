Caen. Football (Ligue 1) : Caen battu à Nîmes au bout de l'ennui

Le match.

Les premiers instants sont rythmés mais la formation normande résiste aux premiers assauts nîmois avant de signer à son tour deux actions nettes, œuvres de Crivelli puis Ninga (17e, 19e) après qu'un coup franc dévié de Fajr n'ait été dévié par Bernardoni (6e). Côté Gardois, si la possession est favorable, pas la moindre situation ne dépasse Samba, impeccable dans toutes ses sorties et surtout décisif devant Briançon (15e). Le gardien normand se montre encore vigilant sur un essai lointain de Ripart après la demi-heure de jeu et repousse le cuir (34e). Sans rythme, le premier acte prend fin sans qu'aucune des deux formations ne parviennent à remettre l'autre en vrai danger.

La sanction à cinq minutes du terme

Et on comprend en quelques secondes que l'entame de seconde période est vouée au même destin. Si Savanier tente sa chance sur coup franc (49e), ce sont encore les défenses qui prennent facilement le pas sur des attaques incapables d'aligner deux passes consécutives quand il s'agit de développer la phase offensive. Le temps file au rythme des changements des deux entraîneurs sans qu'un seul ballon ne soit cadré de part et d'autres. Le dernier quart d'heure amorcé, Caen reste plus que jamais groupé pour maintenir à minima le point du partage. Sauf qu'à la 85e minute, Bouanga mange Guilbert dans les airs et d'une tête impeccable vient offrir la victoire aux nimois. Une victoire confirmée au bout du temps additionnel par Gradit qui prolonge un centre de Ferri au fond de ses propres filets. Non contents de n'avoir rien proposé, les Caennais repartent battu. Difficile de faire plus négatif.

Les buts.

85e : de son flanc gauche, Thioub déborde et centre au second poteau vers Bouanga qui prend le meilleur sur Guilbert et bat Samba d'une tête décroisée.

Nîmes : 1- Caen : 0

90e+4 : Parti en contre, Ferri s'écarte et voit son centre prolongé par Gradit et tromper Samba.

Nîmes : 2- Caen : 0

La réaction.

Prince Oniangue (capitaine Caen) : "on était disciplinés dans notre plan, on a pris ce premier but qui nous fait mal. Si on ne pouvait pas gagner, il fallait conserver le match nul, chose qu'o n'a pas réussi à faire. On va se battre jusqu'au bout, on ne va rien lâcher"

La fiche.

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Thual ; Avertissements : Caen : Nîmes : Briançon (43e), Caen : Zahary (10e), Fajr (19e), Deminguet (42e) , Djiku (89e)

NIMES : Bernardoni, Maouassa, Paquiez (Thioub 70e), Briançon (cap), Lybohy, Bouanga, Savanier, Bobichon, Vallz (Ferri 64e), Ripart, Guillaume (Allioui 82e), entr : Bernard Blaquart

CAEN : Samba, Guilbert, Gradit, Djiku, Imorou, Zahary (Armougom 75e), Oniangue (cap), Deminguet (Diomandé 85e) , Fajr, Ninga, Crivelli (Tchokounté 77e), entr : Fabien Mercadal

But : Nîmes : Bouanga (85e)

