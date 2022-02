Rouen. Basket (Pro B) : Rouen battu au finish à Nantes 

Le match.

Il aura donc fallut attendre jusqu'à la dernière seconde des quatre quarts-temps de cette opposition entre deux prétendants aux Playoffs pour en connaître le dénouement. Ce vendredi 5 avril au soir, la pièce n'est pas tombée au côté du Rouen Métropole Basket qui a vu un ultime shoot du Nantais Gary Chathuant venir réduire à néant ses espoirs de succès en terre ligérienne. Pourtant, les Rouennais ont rapidement pris la mesure de leurs adversaires dans ce match, menant de 5 points à la fin du premier quart temps et conservant cette avance à la pause. Cette avance, elle continue de servir les Normands au retour des vestiaires avec toujours quatre points de mieux pour Rouen à l'orée des dix dernières minutes mais Nantes fait le forcing dans le money time et enlève finalement la partie avec deux points d'avance sur ce fameux tir au buzzer, score final : 73-71. Rageant. Au classement, Rouen reste sixième et peut déjà préparer ses playoffs.

La fiche.

16 – 21 ; 35 – 40 ; 52 – 56 ; 73 - 71

Rouen : Begarin 5 pts, Mokono, Dogbe, Kromah 7 pts, Maille 6 pts, Bassoumba 4 pts, Nwogbo 21 pts, Coleman 11 pts, Injai 4 pts, Diggs 13 pts, entr : Alexandre Menard

