Évreux. Basket (Pro B) : Evreux ne refait jamais sont retard sur Gries 

Le match.

C'est donc dans les dix premières minutes que ce duel déjà important pour Evreux devant Gries s'est joué. Mis à mal par un jeu "à l'Espagnole", fait de circulation de balle rapide, les Normands ont laissé filé leurs adversaires venus de l'Est d'entrée de match. Le bilan est lourd après un quart temps : -14 ! Dès lors, les "Jaune et bleu" tentent de rattraper leur déficit mais dans les deuxièmes et troisièmes quarts temps, l'équilibre parfait de 22 à 22 ne permet pas d'espérer un retour au marquoir. Dans la dernière période, Gries résiste encore et ne laisse que peu de miettes, l'ALM n'a cru que quelques secondes à son retour en grâce, revenant à -7. Mais les Alsaciens ont su retrouver de l'allant pour consolider leur succès final : 77/89. Avec ce revers, Evreux reste 13e de Pro B

La fiche.

Score final : 77 - 89, (1er quart :15 - 29, 2e quart : 22-22, 3e quart : 22-22; 4e quart : 18-16)