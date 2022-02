Le-Havre. La SNCF espère relancer le fret ferroviaire en Normandie

"Il faut lutter contre les idées reçues sur le fret ferroviaire", lance d'emblée Jean Gherida, directeur général adjoint client et services pour SNCF Réseau. Et ces clichés sont nombreux, surtout pour ceux qui ne sont pas adeptes de ce mode de transport de marchandise : tarifs trop élevés, retards trop fréquents... Jeudi 5 avril 2019, SNCF Réseau et Haropa, l'alliance des ports du Havre, de Rouen et de Paris, organisaient ensemble un grand colloque sur le fret ferroviaire, pour petit à petit changer la donne. Plus de 200 participants étaient rassemblés au 107 à Rouen. Des armateurs, des industriels, des entreprises ferroviaires (la SNCF n'assure elle-même qu'environ 50 % du fret, le reste étant géré par des opérateurs privés) ou des commissionnaires de transport. "Il y a une appétence pour le transport ferroviaire", estime Jean Gherida.

L'opportunité Serqueux-Gisors

Le rail ne représente pourtant que 10 % de la part modale globale des deux ports de Rouen et du Havre, là où il peut atteindre quasi 50 % en Autriche. Et ce alors même que les opportunités sont importantes sur l'axe Seine, qui constitue le premier bassin industriel, le premier territoire logistique et le premier groupement portuaire de France.

L'axe Serqueux-Gisors, qui doit entrer en service d'ici la fin de l'année 2020 devrait être moteur dans ce renouveau souhaité du fret. "L'axe historique Paris-Rouen-le Havre est saturé et quasiment utilisé au maximum de sa capacité. Avec cet itinéraire bis Serqueux-Gisors, nous visons la même qualité de service et le même temps de trajet", précise Emmanuèle Saura, directrice territoriale de SNCF réseau Normandie. Une capacité nouvelle pour le développement du fret donc qui est couplée au lancement d'un programme de régénération des infrastructures ferroviaires dédiées au fret et d'une nouvelle gamme d'offres de service par SNCF Réseau. Le temps dira si ces investissements se sont montrés payants.

A LIRE AUSSI.

Normandie : 200 millions d'euros de chantiers sur les lignes SNCF

Tir accidentel lors de l'inauguration de la LGV Tours-Bordeaux

Ce qui ne tourne pas rond à la SNCF

[Exclusif] Entretien avec le PDG de la SNCF, Guillaume Pépy, sur la situation des trains en Normandie

Le gouvernement s'attelle à la réforme ultra sensible de la SNCF