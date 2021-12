Commerce et artisanat en fête à Longny-au-Perche

L’association Longny Cœur de Bourg organise les 11, 12 et 13 mai la fête du commerce et de l’artisanat.

Les commerçants participants (signalés par un tapis rouge) proposent :

- Des offres promotionnelles exceptionnelles.

- Une grande Tombola : de nombreux lots à gagner dont un robot Kitchen Aid d’une valeur de 800€.

L’entreprise MATFER, spécialiste du matériel et ustensiles de cuisine et de l’art de la table ouvre son magasin d’usine pour la braderie de printemps : le vendredi 11 mai de 14h à 18h et le samedi 12 mai de 10h à 18h, avec des présentations et démonstrations des chefs de Perche Gastronomie.

L’Atelier de la Pierre expose des artistes et propose des démonstrations et ventes d’artisanat d’art également le vendredi 11 mai de 14h à 18h et le samedi 12 mai de 10h à 18h.

Les navettes entre les sites de l’Atelier de la Pierre et de MATFER seront assurées en calèche, gratuitement.

e camping Monaco Parc accueille les visiteurs autour du verre de l’amitié lors de ses Journées Portes Ouvertes les 11, 12 et 13 mai, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme du Pays Longnycien au 02.33.73.66.23.

Ecoutez Aurore Ganivet nous présenter ce grand week-end: