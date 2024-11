Eure. Salon Objectif Artisan : des sœurs jumelles créent ensemble un salon de thé

Lisa Vitiello, originaire de Bernay, dans l'Eure, a travaillé pendant des années dans le domaine des chaussures de luxe dans le sud de la France. Un milieu qui lui plaisait particulièrement, jusqu'au déclic du Covid et de ses confinements.

"Je voulais retrouver ce confort d'être dans une petite ville avec du relationnel avec les gens. J'en ai parlé à ma sœur pour que l'on crée quelque chose ensemble", explique-t-elle. Pas question d'imaginer leur entreprise ailleurs qu'à Bernay, où les sœurs jumelles ont grandi. Leur étude de marché a montré qu'il y avait un créneau à prendre dans la ville euroise sur un salon de thé haut de gamme avec de belles pâtisseries maison, exigeantes, la passion de Noémie Vitiello. Le commerce, La Ganache Mon'Thé, propose aussi de la petite restauration salée pour le midi, assurée par Lisa Vitiello. "Aujourd'hui, c'est une très belle expérience, nous sommes très contentes de ce qu'il se passe."

"Il faut y aller !"

Mais avant d'en arriver à ce commerce à succès, lancé à l'été 2023, il a fallu traverser le parcours du combattant. "On passe par tous les stades quand on veut être son propre patron, explique Lisa Vitiello. On est heureux d'avoir son projet, mais en même temps, on a conscience de la conjoncture et de tout ce qu'il peut se passer."

Des sœurs jumelles sont à l'origine du projet.

Lisa et Noémie Vitiello ont bien les pieds sur terre et ont mené finement leur étude de marché et leur business plan. Les travaux ont été un moment de tension intense. Et puis les deux sœurs ont été accompagnées par la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de Normandie. "J'ai fait une première réunion d'information en visio pour présenter le projet et on nous propose un accompagnement sur trois ans," indique-t-elle, mais aussi un suivi pour faire le point sur les avancées du projet et des bilans étape par étape. "Si on a des questions, on a une réponse dans la journée, c'est hyper rapide. Si on a une question RH ou comptabilité, on a ce soutien, même si tout roule pour nous, explique la gérante. On se sent accompagnées."

Aujourd'hui, aucun regret pour Lisa Vitiello. "C'est vrai qu'il faut beaucoup s'investir, mais c'est un plaisir de travailler pour soi, d'être passionnée. Il faut y aller !"

Les dispositifs d'aide aux entreprises de la CMA Normandie sont présentés lors du Salon Objectif Artisan, en partenariat avec Tendance Ouest, jeudi 21 novembre, dans cinq villes de Normandie : à Argentan, Caen, Coutances, Evreux et Rouen.

