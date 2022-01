Évreux. Basket (Pro B) : Evreux renoue avec la victoire face à Quimper

Le match.

L'ALM Evreux a renoué avec la victoire vendredi 29 mars 2019 en s'imposant sur leur parquet face à l'équipe de Quimper. Score final 85-78 pour le compte de la 24e journée de Pro B.

un match maîtrisé de bout en bout et qui permets aux Ébroiciens d'empocher une dixième victoire cette saison et de se rapprocher à grands pas du maintien dans la division. Au classement, l'ALM Evreux pointe à la 13e place et se déplacera à Blois, samedi 6 avril 2019.

Les chiffres.

📊 Les stats de la victoire de ce soir face à @UJAPQuimper29 💪 ⤵️ pic.twitter.com/VY6SaBvZFC — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) March 29, 2019

La fiche.

Atkins: 23 points, Ho You Fat: 16 points, Bouquet: 13 points, Dinal: 8 points, Scott et Leon: 7 points, Lavieille et Kayembe: 4 points, Booker: 3 points.