Caen. Basket (Pro B) : le "nouveau" Caen s'incline à Nancy

Le match.

Après trois semaines de trêve, le Caen Basket Calvados retrouvait les parquets à Nancy avec un effectif presque méconnaissable.. Les protégés de Fabrice Courcier ont livré une belle bataille pendant les 30 premières minutes avant de s'écrouler au dernier quart, plombés par la sortie sur blessure de Paul-Lou Duwiquet à la 28e minute et la contre-performance de Johnathan Hudson.

Pamba et Hanley convaincants, Hudson décevant

Si son premier match avait été abouti au point de convaincre ses dirigeants de le conserver et d'en faire le meneur titulaire à la place de Jerrold Brooks, Hudson est complètement passé à côté sur le deuxième avec seulement 0 point, 5 rebonds et 2 passes. Les deux nouvelles recrues, Will Hanley et Bryan Pamba, arrivés à la place de Norelia parti au Portugal, Esso Essis qui a décidé d'arrêter le basket et Salmon blessé jusqu'à la fin de saison, ont plutôt réussi leurs débuts, inscrivant respectivement 11 et 8 points. Au final, reprise malheureuse pour les Normands, battus 67-53 par le dauphin de Pro B. Il faudra maintenant que la mayonnaise prenne dès mardi 5 mars, à domicile contre Évreux pour le derby, avant d'aller à Blois vendredi 8 mars.

La fiche

Nancy - Caen : 67-53 (19-23, 17-7, 6-12, 25-11)

Nancy : Départ : Sommerville 12, Barrueta 10, Goudou-sinha 3, Houmounou 11, Vautier 3. Banc : Odiakosa 10, Narace 12, Diabaté 2, Braud, Cox 4

Caen : Départ : Tolbert 17, Hudson, Ramseyer 8, Marinov, Clerc 9. Banc : Hanley 11, Pamba 8, Duwiquet

