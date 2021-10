Caen. Basket (Pro B) : Rouen remporte le derby normand devant Caen 

Le match.

L'entraîneur change, mais les résultats toujours pas pour le Caen Basket Calvados. Nouvelle défaite des Calvadosiens 79-70 chez leurs voisins seinomarins Rouen, pour le premier match du nouvel entraîneur Fabrice Courcier. Plutôt bien entré dans son premier quart (5-8 après 3 minutes), Caen finissait très mal cette première mi-temps et se retrouvait mené 42-30 à la pause.

Belle réaction puis rechute

Seulement cette saison, en bien comme en mal, le CBC est imprévisible et reste capable d'écraser un adversaire comme de s'écrouler pendant des courtes périodes. Pendant tout le troisième quart-temps en l'occurence, Caen a refait son retard petit à petit emmené par ses cadres Clerc (9 points) et Ramseyer (6) et est revenu à 56-56 en toute fin de 3e tiers. Mais voilà, avec cette équipe le bonheur est souvent éphémère et Caen ne va pas réussir à surfer sur ces belles dix minutes. Son écroulement en fin de match est plus habituel, ainsi le score passera de 73-70 à 79-70 lors des 3 dernières minutes. Caen est toujours 17e de Pro B et relégable, et laisse un chantier toujours aussi vaste à son nouvel entraîneur.

📊Les statistiques du match 📊⁰@BegarinJessie termine meilleur marqueur (17pts). Très belle prestation de @JB_Maille9 (16 pts, 6 pds, 3 interceptions et 19 d'éval) et de @BigZo34 (11pts, 9 rbds et 20 d'éval.)#GORMB #RMBCBC pic.twitter.com/NFkCkkhJ3T — Rouen Métro Basket (@RouenMBasket) January 25, 2019

La fiche

Rouen - Caen : 79-70 (22-17, 20-13, 14-26, 23-14)

Rouen : Départ : Maille 16, Nwogbo 10, Begarin 17, Bassoumba 4, Kromah 6. Banc : Diggs 7, Coleman 11, Ponsar 3, Injai 5

Caen : Départ : Clerc 13, Duwiquet 2, Tolbert 8, Marinov 15, Ramseyer 12. Banc : Salmon 14, Norelia 6, Laurent, Esso Essis, Alix

