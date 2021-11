Caen. Basket (Pro B) : Caen vaillant, mais battu par Orléans

Le match.

Le Caen Basket Calvados n'y arrive toujours pas, mais il y a du mieux malgré la défaite (58-74) des Caennais contre Orléans (Loiret) au Palais des Sports ce vendredi 1er février 2019. Pour son premier match à domicile, le nouvel entraîneur Fabrice Courcier n'a pas hésité à faire confiance aux jeunes Laurent, Alix et surtout Esso Essis (15 minutes) plus que ses prédécesseurs en première mi-temps. Choix qui n'a pas handicapé l'équipe puisque le score est resté très serré pendant les 20 premières minutes. À la pause, Caen tient la dragée haute au deuxième de Pro B.

Caen plonge physiquement en deuxième mi-temps

La deuxième mi-temps est plus dure puisque Caen ne revient plus jamais au score. Éreintés physiquement avec seulement 7 joueurs professionnels, les Caennais subissent également les expulsions de Marinov puis Ramseyer pour 5 fautes au quatrième quart-temps. Le CBC ne peut plus rivaliser et Orléans appuie là où ça fait mal en multipliant les 3 points. Le score final est flatteur pour les Loiretains, mais la prestation est encourageante pour Caen. La deuxième partie de saison commence vendredi prochain à Paris et la troupe de Fabrice Courcier devra gagner environ la moitié des 16 prochains matchs pour espérer se maintenir.

La réaction.

Découvrez la réaction du nouvel entraîneur du CBC Fabrice Courcier Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Orléans : 58-74 (19-21, 15-16, 14-14, 10-23)

Caen : Départ : Duwiquet 11, Tolbert 2, Marinov 3, Ramseyer 10, Clerc 11. Banc : Alix, Norelia 10, Salmon 3, Laurent, Esso Essis 8

Orléans : Départ : Oniangué 5, Jefferson 14, Fakuade 6, Spearman 12, Halilovic 19. Banc : Vent, Mbida 11, Curier, Judith

