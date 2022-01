Audacieux. Près de Rouen, les 15 ans du festival Figures de notes

Laurent Terrié, directeur de l'EMAG, école municipale de musique de Grand-Quevilly (Seine-Maritime), est l'instigateur de ce festival dédié à la musique et à l'imaginaire. Figures de notes fête cette année ses 15 ans avec un florilège de propositions insolites, dont Laurent Terrié se réjouit :

Quel est le but de ce festival instauré il y a 15 ans ?

"Après avoir été nommé directeur de l'école de musique j'ai souhaité mettre en place un festival qui serait un pont entre les pratiques amateurs et professionnelles et qui me permettrai de défendre la création locale et des propositions insolites."

Quelles seront les formules les plus audacieuses de cette nouvelle édition ?

"Pour cette première partie, qui aura lieu du 2 au 5 avril, j'ai choisi d'accueillir un projet en hommage à Maynard Ferguson : Extreme trumpet. C'est une rencontre organisée autour de grands solistes comme Richard Blanchet et Nicolas Sausseau mais même s'il s'agit d'un big band le répertoire n'est pas uniquement jazz. Cette formation puise aussi dans le funk et le rock tout en citant des jazzmen de talents comme Miles Davis ou Herbie Hancock. C'est un projet qui me tient à cœur car il est né dans la région dans le cadre du festival Temps de cuivres imaginé par Sylvain Dubos qui a longtemps enseigné chez nous."

Dans quelle mesure l'équipe pédagogique est impliquée dans le festival ?

"Pour cette soirée fusion qui réunit le projet Extreme trumpet et le Big band fusion que je dirige nous avons le plaisir de rassembler à la fois des grands élèves issus de l'école, des professeurs émérites mais aussi des musiciens professionnels de la région. Parmi nos professeurs nous comptons le claviériste Romain Greffe membre de Joad auteur de la musique du film Guy, récemment récompensé par un César mais aussi le tromboniste Cyril Limousin impliqué en parallèle dans l'orchestre Les siècles. Nous nous réjouissons que les professeurs soient également porteurs de projets. D'autre part, le festival est toujours étroitement associé à des projets pédagogiques menés en amont, et notre spectacle Sans/Cent visages de la cie la Bande-songe pour enfant est aussi présenté à des scolaires. Nos élèves ont également réalisé un court-métrage qui sera projeté en première partie de ce spectacle. Enfin, lors de la deuxième partie en juin prochain, les élèves seront davantage impliqués puisqu'ils participeront à la mise en scène d'une comédie musicale dédiée à l'explorateur Cavelier de la Salle en écho à l'Armada."

Y a-t-il des compagnies et des formations qui vous sont fidèles depuis longtemps ?

"Cette année, nous aurons la chance de retrouver sur scène l'Orchestre du grand turc. C'est une compagnie normande historique connue pour son sens de la dérision et sa longévité exceptionnelle. Elle célèbre en effet déjà 40 ans de scène. Pour notre 15e édition nous avons fait appel à elle car cette compagnie avait participé à notre premier festival Figures de notes. C'est une formation vraiment atypique. Grâce à leur leader Jacques Petit, l'Orchestre du grand turc prouve que l'on peut faire de la musique de haut niveau sans se prendre au sérieux. Ils présenteront pour cette première partie un spectacle inédit Le Nouvel hilarant saur qui fait référence à une précédente création le Concert hilarant qui avait beaucoup tourné."

À qui s'adresse le festival ?

"Nous voulons faire de ce festival un rendez-vous grand public à l'image du spectacle imaginé par l'Orchestre du grand turc très festif et convivial. Nous voulons offrir des propositions de qualité et faire écouter au public de vrais talents mais le festival reste très accessible. De même, nous accueillons systématiquement un spectacle destiné aux enfants. Cette année il s'agit de Sans/Cent visages. C'est vraiment un spectacle d'art total dans lequel la vidéo vient interférer avec les deux artistes sur scène : une sorte de conte futuriste et poétique."

Du 2 au 5 avril 2019 au théâtre Dullin de Grand-Quevilly. 7 à 12€. Tél. 02 35 69 37 55

A LIRE AUSSI.

Mort de Michel Legrand, compositeur français aux trois Oscars

Jean-Claude Malgoire, excavateur de musique ancienne