Sur la scène du centre culturel Voltaire à Déville-les-Rouen (Seine-Maritime), jeudi 6 avril 2017, le trio loufoque Blond and blond and blond s'amuse à dépoussiérer nos chansons de variété en en changeant la rythmique et le style musical en passant du rock au rap dans un grand écart musical. Glar, particulièrement investie dans son personnage, répond à nos questions avec un accent suédois fortement prononcé et beaucoup de second degré.

Comment est né ce trio ?

"Dès notre plus jeune âge, mon frère, ma soeur et moi chantions dans les maisons de retraite où nos spectateurs nous applaudissaient en faisant claquer leur dentier. Après, nous sommes passés aux bars PMU, ce qui était beaucoup plus romantique".

Quelles sont les chansons de votre répertoire ?

"Notre répertoire est divers et avarié [sic]. Nous aimons les chansons populaires de la compagnie croate (la Compagnie créole), de Chantal Goya et de Barbara : toute la chanson française sans distinction ! Nous passons ces chansons à l'IRM, nous voulons faire redécouvrir ces textes par le prisme suédois.

Dans notre spectacle on comprend par exemple l'implication de Chantal Goya pour la cause animale avec des textes très engagés. En hommage aux chanteurs morts, nous chantons également un Necrospiritual. Nous aimons aussi L'Aigle noir de Barbara, une chanson pour enfant et L'Été suédien (L'Été indien)!"

Dans quelle mesure respectez-vous les textes de ces standards ?

"Nous respectons les textes à 80%, à la virgule près, mais parfois nous déplaçons les virgules. Ces adaptations révèlent ainsi un sens plus profond du texte. Je t'aime moi non plus de Gainsbourg devient l'hymne de l'amicale des rescapés du tabac, mais nous dévoilons aussi la beauté des textes de Gilbert Montapié (Montagné)."

Comment vous présentez-vous sur scène ?

"Avec simplement une guitare et trois voix, nous traversons tous les styles musicaux possibles et imaginables. Il suffit de peu d'accessoire pour transporter dans notre univers. Nous avons surtout des costumes très décalés : à la fois austères et en complet décalage.

Nous parlons beaucoup entre deux chansons, de nos goûts pour la musique française et de nous trois. Et finalement, au fil du spectacle, chacun des personnages se révèle et le vernis craque peu à peu!"

Pratique. Jeudi 6 avril à 20h. Centre culturel Voltaire à Déville-lès-Rouen. Tarifs 11 à 16€. Tél. 02 35 68 48 91

