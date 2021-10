Figure de notes, qui se déroulera du mardi 4 au vendredi 7 avril 2017 au Théâtre Charles Dullin de Grand-Quevilly (Seine-Maritime), est avant toute chose un événement grand public. "C'est une démarche à la fois artistique et pédagogique, souligne Laurent Terrié, directeur de l'école de musique de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) qui a fait naître le projet.

J'ai eu le désir de créer ce festival lorsque j'ai pris la direction de l'école de musique il y a 13 ans. Il me semblait nécessaire d'établir des liens entre les professionnels de la musique et les amateurs et je me donnais également pour but de valoriser les créations régionales."

Deux temps, trois mouvements!

Comme chaque année, le festival se décline en deux temps. Du mardi 4 au vendredi 7 avril 2017, la première partie s'articule autour de trois projets originaux. "Pour cette première partie, nous offrons trois formules: un hommage à Michael Jackson, un concert-lecture inspiré par le Hobbit de Tolkien et nous accueillons aussi une troupe qui me tient particulièrement à coeur: L'orchestre du grand turc."

Mais le festival ne se clôturera qu'en juin prochain avec la mise en oeuvre d'un spectacle musical inspiré par L'étrange Noël de Mr Jack, fruit d'une saison complète de travail d'amateurs encadrés par des professionnels.

Le Hobbit revisité

"Pour la première fois, nous collaborons avec le festival Terre de paroles, se réjouit Laurent Terrié, ce qui nous a donné l'opportunité de créer de toutes pièces un concert-lecture qui sera interprété par l'acteur Olivier Saladin et plus d'une dizaine de musiciens."

Romain Greffe est l'auteur de cette musique originale. Il enseigne à l'école de musique de Grand-Quevilly, mais il est également membre du groupe rouennais Joad, compositeur de musique de film et travaille régulièrement pour Catherine et Liliane sur Canal +.

"Le défi consistait à recréer un univers sonore en se détachant complètement de la célèbre musique du film du Hobbit, explique Laurent Terrié. Romain a cherché ses références ailleurs et est parvenu à mélanger des univers très différents du rock symphonique au rock progressiste. Les instruments acoustiques ou électriques se combinent au bénéfice d'une musique atmosphérique, narrative et descriptive omniprésente".

Une collaboration entre pros et amateurs

Accompagnée par un orchestre de grande envergure, Lena Woods, récemment remarquée pour sa participation à The Voice, interprétera des standards de Mickael Jackson arrangés par le jazzman Rémy Biet dans Moonwalk Orchestra. Un concert inaugural exceptionnel.

"Nous voulons fédérer des organes pédagogiques et permettre à des amateurs de jouer avec des professionnels, poursuit Laurent Terrié. Pour ce projet, nous faisons donc appel aux orchestres d'harmonie d'Yvetot et de Bois-Guillaume qui viennent compléter l'orchestre pop-symphonique de l'EMAG (l'école de musique de Grand-Quevilly): en résulte un orchestre composite de grande envergure!"

Une touche d'humour

"Pour cette 13e édition, j'ai souhaité inviter L'orchestre du grand turc. Leur approche de la musique correspond tout à fait à la ligne directrice du festival. Ce sont de véritables performances techniques mais pour autant leur musique reste parfaitement accessible et leur spectacle convivial et festif".

Lorsque la troupe est née il y a 37 ans, ils étaient de véritables pionniers en termes de détournement "Ce sont eux qui m'ont donné envie de faire de la musique. J'ai voulu partager cela avec le public du festival: un vrai moment de bonheur musical avec beaucoup de clowneries et un répertoire tout à fait décalé."



Pratique. Du 4 au 7 avril. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. Tarifs 7 à 12€. www.grandquevilly.fr

