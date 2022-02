Spectacle musical. Rue Leprest : un bel hommage avec un spectacle musical à Rouen

Ce spectacle musical accessible dès 7 ans s'inspire des chansons d'Allain Leprest, parolier talentueux mort en 2011 qui s'est forgé une belle réputation à Rouen (Seine-Maritime). François Guernier, chanteur guitariste nous renseigne sur la genèse du spectacle :

Comment est né ce spectacle ?

"C'est dans l'Aisne en 2017 qu'est né Rue Leprest suite à une commande de la maison de la culture et des loisirs de Gauchy. Allain Leprest avait été le parrain du festival de chanson de Gauchy, Voix d'hiver, qui fête cette année ses 20 ans. Voilà pourquoi on a choisi de lui rendre hommage. Autour des textes d'Allain, nous avons brodé un spectacle pour enfant mis en scène par Nicolas Kerszenbaum, avec beatbox, accordéon, guitare et jeu d'acteur. Nous avons entièrement réarrangé ses chansons pour leur donner davantage de modernité et nous avons imaginé un fil conducteur : entre chaque chanson la comédienne Agnès Renaud incarne un petit garçon qui nous raconte son histoire."

Comment avez-vous découvert Allain Leprest ?

"J'ai découvert le talent de ce formidable parolier en écoutant ses disques. Mais j'ai eu aussi l'occasion de participer comme lui au festival Les voix d'hiver. J'ai d'ailleurs assuré à plusieurs reprises ses premières parties. Je le considère comme un des grands auteurs de la chanson française même si malheureusement il n'a pas eu la gloire qu'il méritait. À Gauchy, il jouit d'une petite notoriété mais pas tant qu'à Rouen. Pour la première fois, nous jouerons ce spectacle dans ses terres et c'est une vraie fierté de lui rendre ainsi hommage."

Quels ont été les défis que vous avez eu à relever lors de la création du spectacle ?

"De prime abord, les textes d'Allain Leprest ne sont pas destinés au jeune public. Il chante essentiellement les tragédies de la vie, le ton n'est pas spécialement adapté au jeune public. Il n'a quasiment pas écrit pour les enfants, exception faite de son conte musical Pantin, pantine interprété par Jean-Louis Trintignan. Cependant dans ses textes on perçoit la part d'enfance que l'auteur a su conserver. Certaines de ses chansons comme Le copain de mon père, C'est peut-être ou encore Les p'tits enfants d'verre peuvent en effet toucher un jeune auditoire. L'autre défi a été bien sûr d'imaginer le fil rouge qui relie toutes ces chansons."

Comment avez-vous conçu le pitch du spectacle ?

"C'est un petit garçon qui raconte son histoire et que l'on voit grandir. Ce petit garçon pourrait être Allain lui-même. Nous nous sommes en fait inspiré d'une interview donné par Allain Leprest dans laquelle il parle de son parcours et de la façon dont il a choisi de se consacrer à la musique. Cette histoire, c'est celle d'un apprentissage, d'une initiation et d'une rencontre, mais c'est parce que c'est une histoire universelle qu'elle touche aussi bien nos jeunes spectateurs qui ne connaissent pas le chanteur. Cette histoire aide le spectateur a se plonger dans l'univers de l'auteur."

Mercredi 17 avril 2019 à 15 heures au théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. 5 à 7€. dullin-voltaire.com

A LIRE AUSSI.

Charles Aznavour: "Je ne suis pas vieux, je suis âgé. Ce n'est pas pareil"

Dutronc: "On m'a tellement dit désinvolte que j'ai failli y croire"