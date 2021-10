Fédérateur. [Interview] Le groupe rouennais RCCS en concert au Trait

Le groupe rouennais RCCS (Captain sparks & royal company) soutenu par le Kalif et le 106 se produit vendredi 24 mai 2019 à la P'tite scène du Trait (Seine-Maritime). Antoine Rigaud, leader du groupe, nous en dit un peu plus.

D'où vient RCCS ?

Antoine Rigaud: "Je suis d'Isneauville, mais la plupart des membres du groupe sont de Rouen et des environs. Je me suis longtemps investi dans le groupe Zikatatane, qui a eu une belle longévité. Lorsque le projet a pris fin, comme j'avais pris goût à la scène et que je commençais à écrire des textes, j'ai eu l'idée de créer un nouveau groupe, épaulé par des amis musiciens, notamment grâce au soutien de Josselin Sauvage, qui a cru en moi. C'est ainsi qu'est né, en 2016, Royal company and captain sparks : autour d'une bande de copains réunis par le plaisir de jouer ensemble."

Que signifie ce nom de groupe ?

"Ça vient du surnom que m'ont donné mes camarades musiciens. Au départ c'était Sparrow, en référence au protagoniste du film Pirates des Caraïbes, puis par déformation Sparks. RCCS c'est aussi un petit clin d'œil à mon ancien travail pour une grande enseigne. C'était le nom de mon service : Relation contact customer service et, finalement, ça sonne bien pour un nom de groupe ! La Royal company, c'est bien sûr la bande d'amis musiciens qui m'entourent et me soutiennent ! Dès les débuts, RCCS était un groupe à géométrie variable, depuis le concert du 23 mars dernier au Kalif nous sommes maintenant officiellement sept dans RCCS."

Quel est l'esprit de RCCS ?

"C'est pour moi essentiel de chanter en français. Ce sont des chansons françaises de 2019, dans l'air du temps. RCCS se nourrit de beaucoup d'influences et chaque texte emprunte à un univers différent, en fonction de l'humeur qu'il distille : musique latine, hip-hop, chansons à la Brassens… On ne veut pas s'enfermer dans un style, mais au contraire, briser toutes les barrières. C'est aussi le cas de mes textes qui ont, malgré moi, une dimension sociale : ce sont des tranches de vies, mais qui font tomber beaucoup de préjugés. Je m'invente des personnages pour parler de moi, mais finalement ce sont des textes qui parlent à tous."

Quels sont les projets de RCCS ?

"On vient de sortir un EP le 28 mars 2019, baptisé Premières lignes. C'est déjà en ligne sur les plateformes de téléchargement, mais on prévoit aussi de le sortir en physique. On aime aussi illustrer nos chansons. Deux clips sont déjà sortis pour Save the best et Là-bas. Le réalisateur Hervé Pozzo nous apporte son précieux soutien : c'est mon cousin, alors c'est vraiment une affaire de famille RCCS ! Cet esprit de groupe est essentiel, mais on s'impose aussi une grande rigueur professionnelle et une certaine esthétique. Trois clips sont à venir et nous les mettrons en ligne au fur à mesure, cet été. Le premier à sortir sera Le Coq. Il a été en partie tourné au Kalif, grâce à la participation de nombreux figurants, le 14 février dernier !"

Vendredi 24 mai 2019 à 20h30 à la P'tite scène au Trait. 3,2 à 7,2€. Tél. 02 35 05 93 70. Plus d'infos sur rccs.fr

