Alençon. Des familles de détenus manifestent devant le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe

Après 15 jours de blocus du site par les surveillants, une dizaine de personnes se sont regroupées devant la prison de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon (Orne), vendredi 22 mars 2019 en début d'après-midi, à l'appel du syndicat PRP " pour la protection et le respect des prisonniers ". Des familles de détenus avec leurs enfants et quelques sympathisants, venus de Châteauroux, Rennes, Caen, Nantes et Lyon, se sont réunis devant le centre pénitentiaire. Les familles n'ont pas pu voir les leurs durant le blocus du site durant 15 jours par les surveillants, dont 2 avaient été violemment agressés le 5 mars, par un détenu radicalisé.