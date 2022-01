Caen. Caen : le CHU inaugure un service de conciergerie pour les patients

C'est le jour de son départ vers la capitale que Christophe Kassel, directeur du CHU de Caen (Calvados) a inauguré ce nouveau service de conciergerie pour les patients hospitalisés, ce jeudi 21 mars 2019. Cette initiative, en partenariat avec Easylife et Aklia fait suite à une réussite de l'opération mise en place pour les agents de l'hôpital depuis octobre dernier. Au total, 1 300 personnes se sont inscrites, ce qui représente plus d'1/4 du personnel de l'établissement.

Une phase test réussie qui a permis, cinq mois plus tard, de réitérer l'expérience auprès des patients avec un objectif principal : leur rendre la vie plus agréable et plus facile mais aussi les inhiber d'un éventuel stress lié à leur opération. Christophe Kassel, directeur du CHU, détaille :

"Aider les gens où le lien famille-proche-patient est distandu"

Room-service, services postaux et lavage de vêtements

De 8 h 30 à 18 h 30, les patients pourront profiter de plusieurs services, nécessitant une inscription gratuite. En revanche, les services seront payants mais sans surcoût par rapport au marché de base, insiste le directeur du CHU :

"L'objectif est que ce service soit accessible à tous"

"Il sera possible de se faire livrer un colis ou de se faire ramener son linge propre directement dans la chambre", explique Christophe Kassel. Différents services seront proposés : les services de poste, des rendez-vous coiffure ou bien-être, le lavage et le repassage de vêtements, la vente de tickets de transport, la livraison en chambre de produits provenant de la boutique de l'hôpital (cadeaux, presse, produits de dépannage) ou encore la recherche de prestataires comme un jardinier ou la garde d'enfants notamment assuré par Easylife. Le partenaire Aklia a notamment un rôle dans l'accès à des services de divertissements audiovisuels (TV, internet, téléphone).

Contact conciergerie : 02 14 37 75 00 ou 7789 (chambres bâtiment Sud) et 167 89 (autres chambres).

