Rouen. Près de Rouen, il agresse un chauffeur de bus

Le casier judiciaire du prévenu affiche déjà 33 condamnations pour outrages et violences. Le 4 mars 2019 dans l'après-midi, il récidive en montant dans un bus qui se dirige vers Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Il est alcoolisé comme à son habitude et marmonne des propos incohérents. Il s'adresse aussi à certains passagers d'un air menaçant. Le chauffeur l'entend et le somme de respecter la tranquillité des usagers. Au terminus de la ligne de bus, il lui demande de sortir. Le prévenu récalcitrant se rue alors sur le chauffeur en l'insultant et en l'injuriant, avant de lui asséner une forte gifle au visage que le chauffeur parvient à esquiver en partie en lui maintenant le bras. Puis il s'enfuit pour monter dans le bus d'en face qui s'en va faire le parcours inverse.

En marge de la société

La police est appelée et interpelle Abdelkader Adlaoui, 52 ans, qui titube et gesticule. Il est emmené au commissariat où on lui montre les images que la vidéo-surveillance du bus a filmées. Il reconnaît les faits dans un premier temps mais dénonce une vidéo truquée qui ne correspond pas à la réalité. À la barre, il persiste dans cette théorie du complot en déclarant : "on s'acharne sur moi". Le profil d'un homme de son âge qui n'a jamais cherché à travailler de sa vie et vit en marge de la société désole le procureur de la République qui ne peut que constater "la totale responsabilité du prévenu". À l'audience du lundi 18 mars 2019 et après délibération, le tribunal le déclare coupable et le condamne, au vu de son passif judiciaire, à une peine de six mois de prison ferme et prononce son maintien en détention.

A LIRE AUSSI.

A Bobigny, Jawad Bendaoud écope de huit mois de prison et d'une garde à vue

Mort d'Adama Traoré: nouvelles échauffourées à Beaumont-sur-Oise

Inde: peines capitales pour le viol collectif de Delhi en 2012

Il apeure les Gilets jaunes en herbe

VTC: Uber porte plainte contre des syndicats avant une réunion