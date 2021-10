Rouen. Près de Rouen, il est condamné pour un vol à l'arraché en pleine rue

Les faits remontent au 21 septembre 2015 en fin de matinée. La victime marche dans la rue à Mont-Saint-Aignan lorsqu'elle sent une présence s'approcher derrière elle. En un éclair, l'individu tente alors de lui arracher le sac à main qu'elle porte en bandoulière, la bousculant au point de la faire chuter à terre. Son forfait accompli, le voleur s'enfuit et la plaignante le voit rejoindre un ami, avant de disparaître. La victime dépose plainte au commissariat le jour de l'agression. Dans la même journée, une patrouille de police procède à un banal contrôle d'identité à l'encontre d'un groupe de jeunes gens dans la rue. L'un d'entre eux retient leur attention puisqu'on trouve sur lui une carte bleue au nom de la victime ainsi que de l'argent liquide, un téléphone portable et son chargeur.

Docilement coupable

Entendu au commissariat, Philippe Palier, 24 ans, avoue les faits docilement et restitue une deuxième carte bleue volée dans le sac de la victime, au nom de sa mère. Il explique avoir repéré une personne fragile qui se laisserait faire plus facilement. Il ajoute avoir déjà utilisé les cartes bleues à deux reprises. Quant à la victime, un certificat médical constatera un hématome et des douleurs au dos. Le casier judiciaire du mis en cause affiche cependant une condamnation pour escroquerie et vol. Pour le ministère public, c'est "une récidive qu'il faut sanctionner". Après délibération à l'audience du jeudi 23 mai 2019 et en l'absence du prévenu, le tribunal le déclare coupable et le condamne à une peine de trois mois de prison ferme.