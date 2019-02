Il apeure les Gilets jaunes en herbe

À Caen, sur le pont de Vaucelles, une Twingo roule au-dessus de la vitesse autorisée, le 20 novembre 2018, à 3 h 35 du matin. Ignorant le contrôle des gendarmes, le chauffeur, ivre, accélère et remonte la rue de Falaise à environ 100 km/h. Le chauffard frôle un passant et plusieurs voitures.

Les deux passagers du véhicule, deux jeunes personnes de 18 et 19 ans, rencontrés quelques heures plutôt sur le rond-point d'Ifs, emblématique lieu de mobilisation des Gilets jaunes au début de leur mouvement, lui hurlent de s'arrêter, sans succès. L'homme, six mentions à son casier judiciaire, ne dispose que de l'assurance de l'ancien conducteur sur le pare-brise. Pire, il s'engage dans une rue en sens interdit à plus de 70 km/h.

"Je voulais échapper

à la police"

Le prévenu, âgé de 25 ans, comparaît détenu pour d'autres causes le 6 février 2019 au tribunal correctionnel de Caen, pour répondre de son comportement. "J'avais bu un coup de trop (les analyses ont révélé 1,66 g d'alcool par litre de sang) et je voulais échapper à la police, j'ai fait n'importe quoi", reconnaît l'homme au cours de l'audience.

Condamné à cinq mois de prison ferme

De leur côté, par avocat interposé, les deux jeunes Gilets Jaunes racontent leur terreur au cours de la soirée : "Quand on est montés avec lui, on ne savait pas qu'il n'était pas bien dans sa tête. On a eu tellement peur qu'on n'est plus jamais revenus manifester sur un rond-point."

La présidente du tribunal se permet une pointe d'ironie : "Est-ce la solution pour arrêter ces manifestations ?". Steven Bénard écope finalement de cinq mois de prison ferme, de 300 euros pour défaut d'assurance et de 8 mois de suspension de son permis de conduire. Il indemnisera également chaque passager de 500 euros pour leur préjudice.

