Rouen. Flixee, l'application rouennaise qui simplifie vos soirées films

Quand il n'y a rien à la télévision le soir, on peut parfois être tenté de regarder un film. Avec les nouvelles plateformes de streaming comme Netflix, il n'est pas toujours facile de faire le tri.

À Rouen, Alexandre Derville a développé l'application Flixee. Cette dernière reprend le concept de l'application de rencontre Tinder. Au lieu de voir défiler des profils de célibataires autour de vous, l'appli Flixee vous propose une série de films parmi un catalogue de près de 30 000 références.

En swippant (balayant) dans l'une des quatre directions (haut, bas, gauche, droite), vous donnez votre avis sur ce film, que vous l'aimiez ou non ou bien encore que vous souhaitiez le mettre dans votre liste de film à regarder.

Par la suite, l'application apprend vos goûts et vous propose une liste de films qui seraient susceptibles de vous plaire. Un résumé et la bande-annonce du film sont disponibles sur l'application et pour être complet, Flixee vous propose même des liens vers les streamings Netflix ou encore Amazon.

Aujourd'hui disponible sur iPhone, l'application normande sera téléchargeable à partir du 21 mars sur Androïd. Plus de 2 000 utilisateurs sont actuellement référencés et par la suite, Alexandre Derville espère pouvoir proposer les films directement sur son appli ou encore permettre de coupler votre compte avec ceux de vos amis pour écourter les débats sur le choix d'un film lors d'une soirée à plusieurs.