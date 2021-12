Caen. Parcoursup : fin des vœux, place à la finalisation des dossiers

Le processus Parcoursup est au plein cœur de sa deuxième étape. Ce jeudi 14 mars 2019 à 23h59 s'est clôturé la formulation des vœux, ouverte depuis le 22 janvier. Au maximum, les élèves de terminale pouvaient proposer jusqu'à dix vœux, avec possibilité de sous-voeux selon les formations. "Par exemple, si les élèves choisissent la même formation dans deux établissements différents, cela fait deux sous-voeux mais n'est compté que pour un vœu", explique Martial Salvi, responsable du Service académique d'information et d'orientation (SAIO) au rectorat de Caen (Calvados).

Pas de classification des vœux

À la grande différence d'APB l'an passé, les lycéens n'ont pas eu besoin de classer les vœux cette année, ce qui n'implique aucune hiérarchie dans l'affectation des choix. Depuis ce vendredi 15 mars 2019, les élèves peuvent seulement supprimer ou réorganiser leurs vœux. En revanche, ils peuvent encore ajouter des pièces justificatives demandées par chaque formation en question, comme les lettres de motivations ou les bulletins. Laurie, chargée de mission Parcoursup et psychologue de l'Education Nationale explique :

Qui pour accompagner ?

Cette étape est possible jusqu'au 3 avril, date de finalisation du dossier candidat. Et comment faire pour rassurer les jeunes inquiets ? "Les professeurs principaux sont là pour rassurer les élèves, tout comme les chefs d'établissement. Nous au SAIO, on répond aux interrogations par mailing. Les Centres d'Information et d'Orientation (CIO) viennent aussi dans les établissements pour aider les jeunes à rédiger leur projet motivé", poursuit Martial Salvi. Au rectorat, une personne supplémentaire rejoindra l'équipe des deux intendants pour traiter les demandes des centaines de lycéens.

Lycéennes, lycéens, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 avril, vous pouvez vous rendre sur #parcoursup afin de finaliser votre inscription et confirmer votre liste de vœux finale ! pic.twitter.com/sCkYb1mCVX — académie de Caen (@acCaen) 15 mars 2019

Fin des réponses en Juillet

Ensuite, les formations de l'enseignement supérieur pour lesquelles ont postulé les lycéens examineront les dossiers jusqu'au 14 mai prochain. "Il faut rappeler les moments clés", insiste Martial Salvi. Justement, à partir du 15 mai, les candidats recevront leurs premières réponses sur la plateforme. La procédure sera ensuite interrompue pendant les épreuves du baccalauréat. Suivra la phase complémentaire pour une fin des réponses le 19 juillet 2019. "Cela permet de réduire la période d'angoisse. L'an passé, les établissements pouvaient donner leur réponse jusqu'en septembre". Désormais, les élèves seront fixés dès l'été pour savoir s'ils peuvent intégrer, ou non, la formation de leur choix.

