Mont-Saint-Aignan. Inquiétude pour l'avenir de l'école du professorat de Rouen

L'école supérieure du professorat et de l'éducation (Espe) de l'académie de Rouen, à Mont-Saint-Aignan va-t-elle fusionner avec celle de Caen (Calvados) ? C'est la question qui est dans la tête de nombreux étudiants, professeurs et personnel administratif. Une journée "Espe morte" est organisée mercredi 18 avril 2018 pour se faire entendre.

Depuis six mois, il n'y a plus de directeur dans l'Espe de Rouen. "Au sein du Conseil d'école, nous avons proposé la candidature de Zohair El Gharras à la mi-octobre 2017", explique Wandrille Hucy, maître de conférences en histoire-géographie et représentant des enseignants au Conseil d'école. Cette proposition doit ensuite être validée par les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, mais depuis aucune nouvelle. "Nous ne savons pas pourquoi le dossier n'avance pas, d'autant plus qu'il a été désigné à une large majorité, et les ministères de tutelle peuvent désigner un autre candidat ou bien, s'ils valident sa nomination, le démettre de ses fonctions quand ils le souhaitent", poursuit Wandrille Hucy.

Une situation précaire

Malgré tout, en attendant que la situation avance, Zohair El Gharras a été nommé, début février 2018, chargé de mission pour le pilotage de l'Espe. "Une décision locale prise par le président de l'Université de Rouen pour faire office de directeur", affirme Wandrille Hucy. Sauf qu'il n'a pas les pouvoirs d'un directeur et que ce dernier menace de quitter ses fonctions le 30 avril 2018 si la situation n'est pas débloquée d'ici là.

Surtout, cette absence de directeur pose des problèmes pour les étudiants. "Pour les fonctionnaires qui sont actuellement en stage dans des établissements scolaires, ils doivent passer un jury pour leur titularisation. Sauf que ce jury ne peut pas se tenir actuellement car le directeur de l'Espe doit donner son avis", détaille Philippe Lebaudy, professeur des universités.

L'inquiétude pèse aussi sur le fonctionnement propre de l'Espe puisque le directeur doit notamment signer les bons de commande pour la restauration ou l'achat de matériel. "Si le chargé de mission quitte ses fonctions, la restauration pourrait fermer", indique Kathy Caron, représentante des personnels administratifs au Conseil d'école.

Les autorités muettes

L'absence de directeur à la tête d'une Espe n'est pas une première en soi. C'était le cas à Caen en 2017 après une exclusion de l'université du directeur. "Mais là, l'absence de directeur n'avait duré que trois à quatre mois, se souvient Wandrille Hucy, et surtout l'absence de directeur avait été justifiée, ce qui n'est pas le cas à Rouen."

Le personnel de l'Espe craint ainsi de faire les frais d'une nouvelle fusion normande entre Caen et Rouen après les différents épisodes des académies, des universités ou du Crous. "Quand on contacte le rectorat, nous n'avons pas de réponse, le président de l'université non plus tout comme les parlementaires que nous avons sollicité et qui n'ont pas eu de retour", complète Wandrille Hucy.

Sollicité également par Tendance Ouest pour s'exprimer sur le sujet, le rectorat d'académie à Rouen n'a pas pu nous apporter de réponse en nous renvoyant vers le ministère de l'Éducation nationale qui n'a pas répondu à notre demande, sans donner de raison.

