musique. Johannes Brahms au théâtre de Caen

Ce week-end, le théâtre de Caen va vibrer, résonner et vivre Brahms. Quatre solistes se sont lancé un défi... Celui d'interpréter en une seule soirée l'intégrale des Quatuors pour piano et cordes de Brahms. Ce quatuor, parmi les plus talentueux de la scène musicale actuelle, est composé du chef d'orchestre et pédagogue Jean-François Heisser, du jeune Pierre Fouchenneret, étoile montante du violon, de l'altiste Miguel Da Silva, et du violoncelliste Christophe Coin, gambiste et chef d'orchestre, natif de Caen.

Brahms est un maître de la musique de chambre. Tout au long de sa vie, il en a exploré les infinies variations. Il laisse ainsi plus de vingt pièces d'une grande diversité formelle, écrites au cours de quatre décennies.

Pratique. Samedi 9 mars 2019 à 20 heures au théâtre de Caen. De 16 à 25€.