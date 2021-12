Bien choisir ses lunettes de soleil

Le soleil va finir par s'installer sur la région (si si je vous promets!). Et avant ce moment, il faut penser à sa paire de lunettes de soleil, avant d'abimer ses yeux.

C'est vrai qu'on aime le soleil, mais il est très nocif pour notre vision. Alors devant l'énorme offre de lunettes de soleil, comment faire son choix et quel compromis faire entre le look et la santé?

Le profil de la bonne paire de lunettes: catégorie 3, grands verres (qui commence au dessus de la paupièere et qui s'arrête avant la joue) et branches larges pour laisser peu de place à la lumière.

Grand optical, Centre Commercial 50400 Yquelon 02 33 91 80 20. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30 (20h le vendredi)

Ecoutez les conseils d'Annabelle Jaillet: