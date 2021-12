Le-Havre. Le Havre : la façade Franklin rénovée

Jeudi 7 mars 2019, une plaque a été dévoilée pour marquer l'achèvement des travaux de rénovation de la façade du Cercle Franklin, Cours de la République au Havre (Seine-Maritime). Les travaux ont été réalisés avec le soutien de la Fondation du patrimoine et la Fondation du Crédit coopératif. Ils ont apporté 20 000 euros sur les 228 000 euros du coût total du chantier.

Ces travaux ont été accompagnés d'une refonte de l'espace public aux abords du bâtiment, avec suppression de places de stationnement au profit d'espaces verts sur le parvis.

Un lieu pour les ouvriers

Le Cercle Franklin est un bâtiment historique et emblématique de la ville du Havre. Il a été inauguré en 1876. Le lieu offrait aux ouvriers un lieu de culture et de loisirs. Il y avait des salles dédiées aux spectacles, à la lecture, aux sports, aux loisirs et à la musique.

Suite à quelques difficultés financières, le Cercle a dû fermer ses portes en 1893. Dès 1894, l'édifice a été mis à la disposition des syndicats pour devenir la maison des syndicats, ce qu'il est toujours actuellement.