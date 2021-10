Le-Havre. Le Havre : de nouvelles mesures pour la propreté

Le Havre (Seine-Maritime) veut être une ville propre. Le 21 mars 2019, elle a d'ailleurs reçu trois étoiles au label des villes éco-propres remis par l'Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU). La ville a été récompensée pour son action en faveur de la valorisation des déchets, la réduction de sa consommation d'eau de nettoyage ou encore le soutien aux actions citoyennes. Le label compte au total quatre étoiles.

Des poubelles ludiques

Mardi 21 mai 2019, la ville a présenté des mesures, inspirées par les idées exprimées par les habitants lors de la consultation lancée septembre 2018. Pour encourager les usagers à ne pas jeter leurs déchets dans la rue, des poubelles ludiques sont installées. Le Havre applique la Théorie du Nudge, inspirée par Richard Thaler, prix Nobel d'économie en 2017. Il s'agit d'influencer l'usager pour qu'il adopte un comportement dans son propre intérêt. La ville a pensé des poubelles marelles, des poubelles panier de basket et des cendriers humoristiques. Trente outils de ce genre ont été installés partout dans la ville pour compléter les 2 000 poubelles de la cité Océane.

De plus, les distributeurs de sacs à déjection canine vont être rendus plus visibles.

Une poubelle/panier de basket. - Gilles Anthoine

Écoutez Yves Huchet, maire adjoint du Havre, en charge des espaces verts :

Un cendrier humoristique. - Gilles Anthoine

On va trier sur la plage

La gestion de la propreté sur la plage va être repensée à partir de juillet 2019. Pour l'heure, 26 corbeilles sont positionnées le long de la promenade. Elles seront remplacées par huit corbeilles Tri Flux et quatre corbeilles compactantes. Les corbeilles Tri Flux permettent de trier le verre, le plastique et les ordures ménagères. Elles seront installées à des points stratégiques, près des ventes de nourriture. Les corbeilles compactantes permettent de comprimer les déchets au fur et à mesure : elles ont donc une capacité beaucoup plus importante. Elles sont, de plus connectées : les agents de la ville seront prévenus sur leur smartphone quand la poubelle sera pleine.

Hors période estivale, Le Havre va installer des bacs à marée à divers endroits de la plage. Ces bacs sont destinés à recueillir les déchets apportés par la marée et ramassés par les promeneurs.

