[Vidéo] Le Havre. La forêt de Montgeon panse ses plaies après la tempête Ciaran

Le jeudi 2 novembre, la tempête Ciaran, avec ses pointes à plus de 170km/h, emportait dans son sillage de nombreux arbres et branches, en Normandie. Quinze jours après son passage, dans les communes, les agents municipaux sont encore à pied d'œuvre pour sécuriser les chemins et les espaces verts. Parmi les sites les plus vastes : la forêt de Montgeon, qui s'étend sur 270 hectares, sur les hauteurs du Havre.

Certaines branches sont broyées sur place ou laissées dans les sous-bois. D'autres seront broyées ultérieurement pour servir de paillage.

400 points à traiter

Chênes, hêtres, bouleaux ou encore châtaigniers ont souffert. "C'est la première fois que l'on a autant de dégâts sur Le Havre. Nous avons d'abord sécurisé la partie extérieure à la forêt où il a fallu traiter rapidement 170 arbres tombés au sol, détaille Jérôme Candas, chef de service en charge du patrimoine arboré de la ville. Et on commence à traiter la forêt de Montgeon." Le recensement précis des dégâts est en cours, mais déjà la direction des espaces verts a établi 400 points à traiter, "des arbres ou des branches en suspension qu'il faut tronçonner et sécuriser avant le retour du public".

Car si quelques promeneurs s'aventurent entre les allées, la forêt est officiellement interdite, par arrêté municipal, jusqu'à au moins début décembre. Il pourrait être prolongé au-delà, car "il y a encore plusieurs semaines de travail". Ce qui est complexe pour les arboristes élagueurs, c'est justement "le public, car il faut avoir un œil partout, les branches en suspension présentent un danger", rappelle Mikaël Heurtaux, chef d'unité.

Malgré l'arrêté municipal fermant l'accès à la forêt, quelques promeneurs se risquent dans les allées.

La priorité est de dégager l'axe principal, le centre de loisirs, l'aire de jeu et enfin le chemin circulaire. Une centaine d'agents ont été mobilisés juste après la tempête, ils sont désormais une dizaine à sécuriser la forêt, tous les jours.