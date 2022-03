Saint-Jouin-Bruneval. Enquête publique pour un nouveau quartier à Saint-Jouin-Bruneval

C'est le dernier projet de François Auber, le maire de Saint-Jouin-Bruneval (entre Etretat et Le Havre en Seine-Maritime) : la création du quartier des Coulis. Voilà dix ans qu'il se bat pour redynamiser son village de presque 2 000 habitants. Le centre-ville a été complètement reconstruit et repensé (nouvelle mairie, nouvelle médiathèque, piétonnisation des espaces). Une politique qui a l'air de fonctionner, puisque les commerces font leur retour. Le boucher va prochainement racheter les murs de son commerce, qui sont pour l'heure propriété de la mairie, un hôtel a vu le jour il y a un an et un restaurant vient tout juste d'ouvrir.

Écoutez François Auber, le maire de Saint-Jouin-Bruneval :

François Auber Impossible de lire le son.

Une extension du centre bourg

François Auber veut maintenant agrandir le village avec la création d'un nouveau quartier, Les Courlis. Il est situé à moins de 200 mètres des groupes scolaires et environ 150 mètres des commerces du bourg. Cette proximité est un atout important pour favoriser la cohésion sociale. Le projet a été confié à SHEMA, une société caennaise d'aménagement, mais la mairie a imposé un cahier des charges précis (30 % d'espaces verts, des maisons partagées de plain-pied pour les personnes âgées et des pavillons plus traditionnels). Le nouveau quartier se veut une extension du centre bourg.

Enquête publique

Pour que l'ensemble soit cohérent, la municipalité l'a entièrement pensé et souhaite le déclarer d'utilité publique. Dans ce cadre, une enquête publique est menée du 30 avril au 21 mai 2019 pour que la population puisse s'exprimer.

Catherine Lemoine, commissaire enquêteur, tiendra quatre permanences à la mairie de Saint-Jouin-Bruneval. En voici les horaires :

• Mardi 30 avril 2019 de 8 h 30 à 11 h 30

• Lundi 6 mai 2019 de 8 h 30 à 11 h 30

• Samedi 18 mai 2019 de 8 h 30 à 11 h 30

• Mardi 21 mai 2019 de 14 h 30 à 17 h 30



A LIRE AUSSI.

Seine-Maritime : ce maire veut donner une prime à ses agents

Une nouvelle plage entre Le Havre et Etretat [Vidéo]

Zone Libre : ça donne quoi les cahiers de doléances ?