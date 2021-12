Univers 50's, découvrez Willy Moon, nouvelle étoile montante britannique

Il a déjà presque tout : l’identité, le style, l’énergie et le personnage… Willy Moon, ou comment faire renaître les années 50 à l'heure du XXIe siècle.

Avec son visage juvénile, Willy Moon n'est pas un énième artiste à faire le voyage vers les good old days de Rock Around the Clock. Au contraire, sa musique est résolument inédite avec son précipité de mélodies rock'n'roll, de charme vintage et de nervosité contemporaine.

Il y a peu d'albums aussi attendus cette année que celui de ce jeune Néozélandais établi à Londres. Le jeune homme n'a pas eu l'occasion d'en livrer davantage sur sa vie et ses influences, mais à en juger par ses prestations, nul doute qu'il ira loin.

Voici un extrait d'un de ses titres, attention, vous risquez de tomber sous le charme...