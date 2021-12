Rouen. Le sport donne des ailes aux femmes en Normandie

La journée internationale des droits des femmes c'est tous les jours avec les ASPTT de Normandie. "Le sport donne des elles" revient cette année dans 3 villes Normandes pour accueillir de nouveau toutes les femmes qui souhaitent découvrir, s'initier à de nouvelles pratiques sportives. C'est également un bon moyen de créer un lien social tout en partageant un moment convivial, le but étant de diriger les femmes vers les clubs de la région pour une pratique sportive régulière.

Les journées se déroulent les 8, 9 et 10 Mars à Rouen, le 9 Mars à Caen et le 16 Mars 2019 à Alençon. Gérard Pottier, président de l'ASPTT d'Alençon et du Comité Régional des ASPTT Normandie, nous parle des différentes activités et de l'importance de ces portes ouvertes pour les clubs.

Toutes les femmes sont donc conviées sur les différents sites organisateurs (il y aura un site unique pour Caen). Notez qu'à Rouen le mouvement étant plus développé et plus important, les journées seront aussi accessibles pour les personnes en situation de handicap. Le weekend Rouennais propose une soixantaine d'activités.

À Caen il y aura même un débat sur le sport adressé à la gent féminine. Du côté d'Alençon de nombreux événements sportifs et des activités qui vous emmèneront parfois dans les airs ; il faut dire que les partenaires sont nombreux à soutenir "Le sport donne des elles".

Pour participer à l'une des éditions inscrivez-vous sur lesportdonnedeselles.asptt.com. Retrouvez d'autres infos sur la page Facebook "Le sport donne des elles".

Parmi les activités proposées à Alençon le 16 Mars :

Rugby, aïkido, judo, karaté, boxe, triathlon, athlétisme, tennis, tennis de table, pétanque, yoga, volley, aéronautique, gymnastique, running, walking-football, marche nordique, football, tai-chi, zumba.

Retrouvez tous les détails des éditions de Caen et Rouen sur les photos en pièces jointes ci-dessous.