Saint-Lô. Léo 1944 raconte son enfance sous l'occupation dans la Manche

Afin de mettre en scène l'histoire du département, le Conseil Départemental de la Manche a décidé de créer deux comptes dédiés sur Twitter et Facebook.

Je m'appelle Léo. J'ai 14 ans et voici mon histoire en 1944 dans #LaManche...#Leo1944 pic.twitter.com/arGY60PrJ3 — Léo 1944 (@Leo_1944) 13 février 2019

Ainsi, au fil des jours, il est possible pour les internautes de découvrir la vie sous l'occupation dans la Manche. C'est un petit garçon, Léo, âgé de 14 ans, qui nous raconte tout cela.

Léo au micro de Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Une opération originale et de qualité qui permet de retrouver des images d'archives de la Manche et de s'ouvrir de façon ludique et moderne aux jeunes générations. Des petites vidéos d'animations mettent en scène le discours de Léo afin de le rendre encore plus accessible.

En lien avec les Archives Départementales de la Manche, ces deux comptes permettent ainsi de revivre différentes expériences de vie durant la seconde guerre mondiale : le rationnement, les abris enterrés, la venue de Rommel en Normandie.

Il est très aisé de s'identifier à ce petit garçon vivant à Cherbourg et dont la famille est basée un peu partout en Normandie.