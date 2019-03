Hockey sur glace : Rouen étrille Chamonix en ouverture des play-offs

Le match.

L'histoire retiendra donc qu'en cette année 2019, les Dragons de Rouen n'auront pas fait dans le détail pour ouvrir leur session de play-offs. La déroute commençait rapidement pour Chamonix, privé de six joueurs, qui sur une belle action conclue par Alex Aleardi qui touchait la barre, c'était un joueur visiteur qui poussait le palet au fond du but en essayant de le dégager 1-0 après trois minutes de jeu. Accordé à Alex Aleardi, celui-ci faisait parler la poudre une seconde fois dix minutes plus tard et était suivi par Kevin Dusseau et Juha Koivisto pour les quatre premiers buts de ce premier tiers.

9-0 après deux tiers temps !

Les choses n'allaient pas s'améliorer lors du 2è acte puisque les Jaunes et Noirs continuaient d'enfiler les buts par Chad Langlais sur sa sortie de prison puis par Mathieu Roy, Kevin Dusseau, Nicolas Deschamps et Alex Aleardi qui inscrit son 12è but en seulement quatre rencontres 9-0. Nicolas Ritz inscrivait le 10è but de la rencontre dès le début du dernier tiers avant que les Chamoniards ne parviennent à inscrire deux buts par Geoff Fortman et Jiri Klimicek 10-2. Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs de Fabrice Lhenry marquent à nouveau par Chad Langlais et Kevin Dusseau pour les deux derniers buts de la rencontre.

Après ce premier point pris, les Rouennais disputeront le match 2 dès ce samedi 2 mars 2019, sur l'Ile Lacroix à partir de 20h.

Les réactions.

Fabrice Lhenry: " on a fait une bonne entame qui nous a facilité la suite du match maintenant il faut récupérer pour être prêt pour demain et faire la même performance. On est en mode Playoffs tout est remis à zéro. J'ai dis de continuer a travailler après le 2è tiers, c'est de l'argent qu'on met en banque pour demain (aujourd'hui), il fallait fatiguer encore un peu plus l'équipe adverse, ils ont des blessés il faut savoir en profiter. Les maths se suivent mais ne se ressemblent jamais, il faudra être vigilent lors du match 2. Chamonix joue tres rapproché de sa cage donc on doit utiliser nos défenseurs pour créer du danger et ça a fonctionné ce soir."

Kevin Dusseau: " ça fait plaisir d'être homme du match mais c'est que le début de la série c'est le principal et on avance pour demain. Je prends beaucoup de plaisir a jouer dans cette équipe et avec Chad (Langlais) en défense. Il y a cinq kinés qui sont la, on va manger tous ensemble, il y a tout un cheminement mis en place pour récupérer. "

Florian Chakiachvili: " on est sensiblement la même équipe que l'année dernier, il y a quelques joueurs qui sont arrivés et bien intégrés donc l'ambiance est là et elle y est pour beaucoup dans les résultats donc on va essayer de rester sur la même dynamique. "

