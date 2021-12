Rouen. Hockey : sans trembler, Rouen se qualifie pour les demi-finales de play-offs

Après trois victoires, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) n'avaient plus besoin que d'un succès sur la glace des Pionniers de Chamonix pour se qualifier et ce fut chose faite le mercredi 6 mars 2019, avec une victoire 4-0 lors du match 4 de leur quart de finale de play-offs de la Synerglace Ligue Magnus.

Un match bien maîtrisé

Surpris la veille par l'ouverture du score des locaux, les Jaunes et Noirs ne se faisaient pas avoir à l'entame du match et ce sont eux qui marquaient les premiers par Marc-André Thinel, sur un bon service de Loïc Lampérier après cinq minutes de jeu (1-0). Il était imité par Joël Caron, qui faisait le break à la 15e minute (2-0).

Dès le début du second tiers, les Rouennais allaient creuser l'écart en inscrivant deux nouveaux buts par Joël Caron et Joris Bedin (4-0). Après un troisième tiers vierge de but, les joueurs de Fabrice Lhenry remportaient donc un quatrième match face à Chamonix synonyme de qualification pour les demi-finales. Mais pour le moment, leur prochain adversaire n'est pas encore connu.

🚨PLAYOFFS 1/2 FINALE🚨

Les @DragonsdeRouen attendent une île Lacroix en 🔥vendredi 15 et samedi 16 mars pour une affiche qui sera forcément alléchante face à Bordeaux 🐶, Gap 🦅 ou Angers 🦉...

BILLETTERIE ➡️ https://t.co/k1OljPQmrG#Playoffs2019 #ConserverLeGraal pic.twitter.com/Y8OR7T1aLP — DragonsdeRouen (@DragonsdeRouen) 7 mars 2019

En effet, si les Bruleurs de Loups de Grenoble ont imité les Dragons en s'imposant 4-0 dans leur série face à Nice, la série entre Amiens et Bordeaux est à 2-2 alors que la série entre Gap et Angers est à 3-1. Les deux premiers matches de demi-finale auront lieu sur la glace de l'Ile Lacroix les vendredi 15 et samedi 16 mars 2019.