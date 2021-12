Rouen. Hockey (play-offs) : Rouen confirme sa supériorité face à Chamonix

Après la grosse victoire en ouverture des play-offs (12-2), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont confirmé le samedi 2 mars 2019 lors du deuxième match de leur série face aux Pionniers de Chamonix, en s'imposant 9-0 toujours sur la glace de l'Ile Lacroix.

Rouen a rapidement tué les espoirs adverses

Déjà privés de six joueurs lors du match un, les Chamoniards se retrouvaient affaiblis encore un peu plus avec un septième joueur malade avant le match. Si Alex Aleardi et Kevin Dusseau avaient signé des triplés lors du premier match, c'était au Finlandais Juha Koivisto de tromper par deux fois la vigilance du portier visiteur, tout d'abord en supériorité numérique après huit minutes de jeu puis cinq minutes plus tard pour les deux seuls buts de ce premier tiers-temps (2-0).

C'est dans le deuxième tiers que les choses allaient s'accélérer avec pas moins de cinq buts inscrits par Joël Caron, Juha Koivisto pour son triplé, de nouveau Joël Caron, Mathieu Brodeur et l'intenable Alex Aleardi (7-0). Pas encore rassasiés, les Jaunes et Noirs inscriront deux nouveaux buts dans l'ultime tiers par Chad Langlais et Florian Chakiachvili (9-0). De l'autre côté de la glace, le gardien Matija Pintaric s'est lui offert son premier blanchissage lors de ces play-offs.

Confirmer en déplacement

Bien partis dans cette série en menant 2-0, les joueurs de Fabrice Lhenry disputeront les matches 3 et 4 le mardi 5 et mercredi 6 mars 2019 à Chamonix. S'ils les gagnent tous les deux, ils assureront leur passage en demi-finale. Sinon, ils devront repasser par un match 5 à domicile pour aller chercher leur qualification.

Fabrice Lhenry : "La chose que je vais retenir ce soir, c'est que tout le monde travaille 60 minutes. Il n'y a personne qui triche ou s'arrête de jouer, même si le score est important, et c'est comme cela qu'on ne prend pas de mauvaises habitudes. Je suis très satisfait de l'attitude de toute l'équipe."

Loic Lampérier : "Je me sentais mieux que le match d'hier pour ma reprise, parce qu'après six semaines d'arrêt, c'est compliqué de retrouver le rythme. Mais petit à petit ça va mieux et ça va continuer dans ce sens donc c'est bien."