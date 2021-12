Rouen. Hockey sur glace : objectif qualification pour les Dragons de Rouen

Alors que les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) mènent la série 2-0, ils se déplacent chez les Pionniers de Chamonix pour les matches 3 et 4 de leur quart de finale de play-offs de la Synerglace Ligue Magnus, les mardi 5 et mercredi 6 mars 2019 à partir de 20h30.

Conclure au plus vite

Après deux grosses victoires vendredi 1er et samedi 2 mars 2019 (12-2 et 9-0), les Jaunes et Noirs ont profité de leur dimanche en famille avant de retourner à l'entrainement lundi 4 mars 2019 et de partir dans la soirée en direction des Alpes. Dans leur viseur, un objectif très précis : conclure la série. Pour y parvenir, les Rouennais devront remporter les deux matches sur la glace des Pionniers pour se qualifier pour les demi-finales de play-offs et affronter Bordeaux, Gap ou Angers. En cas de conclusion rapide de la série, les Dragons pourraient profiter de plus de repos et de temps de préparation que leur futur adversaire.

"On sait que ça sera compliqué là-bas, ils n'auront plus rien à perdre et ils vont nous attendre. On va déjà se concentrer pour gagner le troisième match et puis en cas de succès on tachera de terminer la série la-bas", appuie Loïc Lampérier, revenu à la compétition au début de la série après six semaines de blessure au genou.