Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen toujours en forme à Chamonix

Encore une victoire pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), qui ont récupéré les trois points de la victoire sur la glace des Pionniers de Chamonix (5-1) pour le compte de la 38e journée de Synerglace Ligue Magnus le mardi 29 janvier 2019.

Un dernier tiers très rythmé

Après treize minutes de round d'observation, c'est Alex Aleardi qui ouvre les hostilités avec un premier but qui sera le seul de ce premier tiers-temps (1-0). Après quinze minutes de pause et quatre minutes de jeu, une perte de palet en zone défensive donne opportunité à Fabien Kazarine d'égaliser à (1-1). C'est en toute fin de tiers que les Jaunes et Noirs vont reprendre l'avantage sur un trois contre un et un but signé d'Anthony Guttig (2-1).

Les joueurs de Fabrice Lhenry vont ensuite accélérer dès le début du troisième tiers avec un premier break signé Marc-André Thinel, puis deux nouveaux buts signés Juha Koivisto et Michel Miklik (5-1). Malgré une période ponctuée par de nombreuses pénalités, les Rouennais conserveront cette victoire qui leur permet de prendre 17 points d'avance sur Grenoble, qui a perdu du terrain en s'imposant 3-2 en prolongations à Bordeaux.

Bordeaux, ce sera justement le prochain adversaire des Normands le dimanche 3 février 2019.