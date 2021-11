Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : Rendez-vous en Gironde pour Rouen 

Les enjeux.

Après avoir battu Chamonix en début de semaine, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) font un nouveau déplacement cette fois chez les Boxers de Bordeaux ce dimanche 3 février 2019 lors de la 40è journée de Synerglace Ligue Magnus à partir de 18h15.

Si les Jaunes et Noirs n'ont désormais plus que onze points d'avance sur Grenoble (qui a maintenant le même nombre de matchs), les Boxers de Bordeaux sont actuellement 6è et sont quasiment assurés de disputer les Playoffs à l'issue de la saison régulière.

Bordeaux, trois défaites de rang

Si les joueurs de Fabrice Lhenry avaient été obligés de se rendre en prolongations pour s'imposer lors de la première rencontre 3-2 sur l'Ile Lacroix, les deux matchs suivants avaient été plus faciles avec une victoire 8-3 puis 5-2.

Restant sur trois défaites consécutives, les coéquipiers de l'ancien rouennais Julien Desrosiers qui a repris du service auront à cœur de s'imposer à domicile face au leader du championnat.

