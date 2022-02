Rouen. Hockey sur glace : La Russie supérieure à une équipe de France aux couleurs Normandes ! 

Le match.

Tout juste sortis de leur finale face à Grenoble en sept matchs mardi 9 avril 2019, les deux jeunes joueurs des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) étaient partis rejoindre le premier camp d'entrainement de l'équipe de France à Cergy en vue des championnat du Monde au mois de Mai et ont disputé sur une glace qu'ils connaissent bien, celle de l'Ile Lacroix leur premier match.

Colotti et Nesa font leur première chez les Bleus !

"Ce sont deux jeunes que je connais bien pour les avoir affronté en championnat avec Bordeaux, Fabien était chez les jeunes en equipe de France, j'aime ses qualité de battant et de guerrier et Vincent Nesa a beaucoup progressé cette année dans le championnat, il méritait d'être vu a ce niveau là" déclarait le sectionneur Philippe Bozon à l'issue du match. "Ce n'est pas facile pour eux en ayant perdu mardi en championnat,on s'est posé la question si on les gardait mais j'ai souhaité qu'ils voient ce niveau là pour leur faire une expérience en plus et ils se sont bien comporté."

Les réactions.

Fabien Colotti : "c'était beaucoup d'émotions et beaucoup de plaisir surtout ici a Rouen et devant cette belle équipe de Russie. Ce match nous fait beaucoup de bien a nous aux jeunes on voit le travail qu'il nous reste à faire et on a du pain sur la planche! (rires). Je n'espère pas une place aux championnats du monde, j'étais dans la liste espoir et j'ai été appelé c'est déjà beaucoup pour moi mais je viens pour me montrer, a moi de montrer ce que je sais faire au sélectionneur et pour pouvoir les disputer dans les années à venir."

Vincent Nesa : " c'était un bon match à prendre. On a que deux entraînements avec un système de jeu différent donc il faut essayer de tout intégrer dans sa tête dans c'était assez compliqué mais j'ai apprécié de jouer ce match ce soir. Je repensais dans le vestiaire à la derniere fois ou j'avais porté le maillot c'était en 2015, j'étais fier de porter ce maillot a nouveau, il faut continuer de travailler et on verra par la suite."