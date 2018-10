Hockey sur glace (Magnus) : Contrat rempli pour Rouen face à Chamonix

Le match.

Mal placé entre le match de la 5è et 6è journée de CHL qui se déroulera mardi avec un match décisif, la rencontre contre les Pionniers de Chamonix pouvait faire peur avec une certaine décompression et une envie de s'économiser mais les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont fait le job en s'imposant sur le score de 3-0 vendredi 12 octobre 2018 lors de la 9è journée de Synerglace Ligue Magnus. Sur la première pénalité du match, les Jaunes et Noirs faisaient parler la poudre sur un bon jeu bien conclu par l'homme en forme du moment Joel Caron pour le 1-0 après seulement quatre minutes de jeu. malgré ce match bien embarqué, les Rouennais avaient du mal à confirmer dans cette partie et il fallait attendre le tout début du 3è tiers et un palet perdu en zone défensive chamoniarde pour qu'Alex Aleardi donne un peu plus d'air à son équipe avec le 2-0. Allait s'en suivre trois pénalités pour les Pionniers qui permettaient au capitaine Mathieu Roy de marquer une nouvelle fois en supériorité numérique pour le 3-0. Grâce à cette 9è victoire, les joueurs de Fabrice Lhenry reviennent à un point du leader grenoblois qui a perdu face à Bordeaux et qui possède toujours un match de plus avant de se rendre à Nuremberg mardi 16 octobre 2018 pour le match décisif de cette CHL.

La réaction.

Fabrice Lhenry (entr. Rouen): " c'était le 4è match en 7 jours, c'est satisfaisant de voir que l'équipe a encore des ressources mème mentales parce que après ce qu'on a vécu c'était dur de se re-focaliser sur le championnat, ils l'ont bien fait même si on aurait pu mieux jouer mais le résultat est là. On a pu faire jouer tout le monde même avec deux blessés c'est positif. Maintenant l'objectif sera différent, ils ont un jour de repos et dès dimanche on remet ça pour aller chercher la qualification à Nuremberg. "

A LIRE AUSSI.

