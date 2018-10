Hockey sur glace (CHL) : les Dragons de Rouen condamnés à l'exploit

Après une première victoire historique obtenue début septembre 2018 face à Mountfield (2-0), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reprennent la route de la Champions Hockey League avec la réception des Ice Tigers de Nuremberg, ce mercredi 10 octobre 2018, sur l'Ile Lacroix à partir de 20 heures.

Encore de l'espoir pour les Dragons

L'équation est simple pour les Jaunes et Noirs : avec une seule victoire au compteur pour trois défaites dans cette compétition, les Rouennais ne sont toujours pas éliminés mais devront obligatoirement obtenir deux victoires dans le temps réglementaire face à Nuremberg ce soir et dans le 6e match qui aura lieu mercredi 17 octobre 2018 en Allemagne.

Et cela devra donc commencer par une victoire à domicile face à un adversaire qui avait remporté son premier match en République Tchèque face à Mountfield (2-1) avant de subir une lourde défaite en Finlande face au Karpat Oulu (9-3). La suite de la compétition sera bien meilleure avec une nouvelle victoire à domicile contre Mountfield en prolongations (4-3) avant de battre le champion de Finlande (4-3).

La tâche ne s'annonce donc pas facile pour les Normands, mais impossible n'est pas Rouennais surtout au vu des deux bonnes performances réalisées à domicile face à Karpat (perdu 4-2 en ayant mené 2-0) puis la victoire solide contre Mountfield.

Fabrice Lhenry : "Inconsciemment, les deux matches avant Bordeaux il y a eu un peu de retenue par rapport à cette belle échéance. On sait qu'on n'a plus le droit à l'erreur, que si on veut continuer cette CHL vraiment agréable à jouer contre des grandes équipes et qui change du championnat, il va falloir faire vraiment une belle prestation. Bordeaux était une belle répétition parce qu'on va être sous pression. Les Allemands ont battu les Finlandais et les Tchèques, ils sont vraiment opportunistes, je ne sais pas s'ils joueront aussi défensifs contre nous mais on peut rivaliser avec eux et j'espère qu'on l'emportera pour s'offrir une finale de groupe chez eux et poursuivre la compétition."